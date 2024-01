16.01.2024 17:05 Passant entdeckt Leiche (†) im Busch: Polizei steht vor Rätsel

In Bonn hat am Dienstag ein Passant einen toten Mann in einer Böschung gefunden und sofort die Polizei alarmiert. Diese steht nun vor einem gewaltigen Rätsel.

Von Maurice Hossinger

Bonn - In einer Böschung hat am heutigen Dienstag ein Passant einen leblosen Mann entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Beamten stehen nun vor einem Rätsel! Polizisten und Sachverständige sicherten den Fundort weiträumig ab. © Marius Fuhrmann Demnach soll sich der Zeuge gegen 12 Uhr bei der Polizei gemeldet und gleichzeitig den Fundort am Landgrabenweg mitgeteilt haben. Ein Notarzt, der neben Einsatzkräften der Polizei ebenfalls an Ort und Stelle beordert wurde, konnte lediglich den Tod des Mannes feststellen. Innerhalb weniger Stunden konnte man schließlich auch seine Identität klären. Bei dem Toten handelt es sich Informationen der Polizei zufolge um einen wohnungslosen 54-Jährigen aus Bonn. Polizeimeldungen 61-Jährige wird aus Zug geschmissen - was sie dann tut, ist echt ekelig Der Mann war zuvor in der vergangenen Woche (11. Januar) in Polizeigewahrsam genommen und am 12. Januar gegen 5.35 Uhr wieder entlassen worden. Nur 20 Minuten später wollen Augenzeugen einen leicht bekleideten Mann am Landgrabenweg entdeckt haben. Ob es sich dabei allerdings um den Verstorbenen handelt, ist aktuell unklar.

Titelfoto: Marius Fuhrmann