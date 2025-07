Nach Stink-Attacke in Einkaufsmarkt: Polizei schnappt mutmaßliche Täter

Döbeln - Großer Polizeieinsatz in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) im Kaufland! Am Mittwochmittag musste der Einkaufsmarkt an der Schillerstraße evakuiert werden. Eine übelriechende Substanz wurde freigesetzt. Die Polizei konnte mittlerweile die mutmaßlichen Verursacher schnappen.

Schnell wurde klar, weshalb: "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand soll eine unbekannte Substanz in einem Fahrstuhlschacht in dem Markt freigesetzt worden sein", teilt die Polizei mit.

Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © EHL Media/Justin Kurowski

Anhand der Personenbeschreibungen und der Bildauswertung einer Überwachungskamera kam die Polizei dem Trio auf die Spur.

Die Beamten trafen die zwei Frauen (20, 24) und den Mann (31) in einer Wohnung in Döbeln an. "Bei ihnen handelt es sich um deutsche Staatsbürger", so die Polizei.

Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Laut Polizei handelt es sich bei der freigesetzten Substanz um einen Scherzartikel. Dieser wurde mittlerweile sichergestellt, heißt es.

Kurios: Während der Einsatz am Kaufland lief, wurde bekannt, dass es in einer nahegelegenen Drogerie an der Bäckerstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war - auch hier wurde eine unbekannte Substanz freigesetzt - offenbar ebenfalls vom selben Trio.

Erstmeldung: 30. Juli, 15.34 Uhr, zuletzt aktualisiert, 31. Juli, 11.38 Uhr