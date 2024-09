Passant entdeckt Leiche in Isar: Kripo ermittelt

Ein Passant hat im niederbayerischen Landshut in der Isar eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Passant entdeckte am Sonntag gegen 15.20 Uhr eine leblose Person, die sich an einem Baum in der Nähe der Luitpoldbrücke verfangen hatte, und alarmierte die Rettungskräfte. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Kräfte der Wasserwacht und des Rettungsdienstes bargen den männlichen Leichnam gegen 16.30 Uhr.

Die Kripo und die Staatsanwaltschaft Landshut versuchen nun herauszufinden, um wen es sich bei dem Toten handelt.