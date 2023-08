28.08.2023 21:13 Passanten machen grausige Entdeckung: Mysteriöser Leichenfund gibt Polizei Rätsel auf

Am Montagnachmittag entdeckten Augenzeugen in Frankfurt am Main eine Leiche in der Nidda. Noch sind etliche Details ungeklärt.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Aufruhr in Frankfurt am Main: Die Entdeckung einer Leiche sorgte nicht nur für Gänsehaut, sondern stellte auch die Ermittler vor Rätsel. Neben der Kriminalpolizei und einem Leichenwagen war auch die Frankfurter Feuerwehr am Fundort zugegen. © 5VISION.NEWS Was war geschehen? Am Nachmittag hatten Passanten im Stadtteil Eschersheim unterhalb der Maybachbrücke, an der auch die Nidda verläuft, den leblosen Körper eines Menschen entdeckt. Umgehend alarmierten sie die Polizei, die sofort mit Unterstützung der Feuerwehr anrückte und den Bereich rund um den Fundort der Leiche weiträumig absperrte. Die Bergung der toten Person stellte sich als äußerst kompliziert heraus. Erst eine eingesetzte Drehleiter konnte Abhilfe schaffen. Ein zum Einsatzort beorderter Leichenwagen transportierte den Körper schließlich ab. Vermisste Personen Tagelang vermisst: Mann (38) aus dem Erzgebirge wieder aufgetaucht Darüber hinaus herrscht jedoch Rätselraten. So sei weder die Identität der verstorbenen Person geklärt, noch seien die genauen Todesumstände bekannt. Ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder gar ein Gewaltverbrechen gehandelt hat, ist somit ein zentraler Aspekt der weiteren Ermittlungen. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt.

