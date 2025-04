26.04.2025 15:01 Leichenfund auf Bauernhof: Wurde 46-Jähriger von Traktor überrollt?

Auf einem Bauernhof in Gründau-Niedergründau in Südosthessen wurde am Freitag die Leiche eines Mannes entdeckt: Wurde er von einem Traktor überrollt?

Von Florian Gürtler

Gründau - Ein 46 Jahre alter Mann lag tot vor einem Stall: Nach dem Leichenfund auf einem Bauernhof im südosthessischen Gründau ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Wurde der Mann von einem Traktor überrollt? Die Polizei vermutet einen Arbeitsunfall: Gegen den Fahrer eines Traktors wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. (Symbolbild) © 123RF/asphoto777 Der Leichnam wurde am Freitagnachmittag aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Samstagnachmittag mitteilte. Demnach eilten Rettungskräfte und ein Notarzt zu dem Bauernhof in Gründau-Niedergründau, doch alle Hilfe kam zu spät: Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. "Aufgrund der unbekannten Todesumstände wurde die Kriminalpolizei zum Geschehensort hinzugerufen, die nach erster Begutachtung Anzeichen für einen Arbeitsunfall sieht", hieß es weiter. Vermisste Personen Wieder da! Aus Kinderheim vermisste Jungen haben lange Reise hinter sich Die Ermittler vermuten, dass der Mann eventuell "bei Rangierarbeiten von einem Traktor mit Anhänger erfasst und überrollt" wurde. Toter Mann in Gründau-Niedergründau: Obduktion angeordnet Gegen den Fahrer des Traktors seien Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet worden. Zudem wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet und ein Gutachter mit der Rekonstruktion des mutmaßlichen Unfalls beauftragt. Die Ermittlungen zu dem Leichenfund in Gründau-Niedergründau dauern an.

Titelfoto: 123RF/asphoto777