Polizei fährt wegen Diebstahl zu Wohnhaus und macht tragischen Fund

Neustrelitz - Entsetzlicher Vorfall in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte): Dort hat die Polizei durch reinen Zufall die Leiche einer 63 Jahre alten Frau in einer Wohnung entdeckt.

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ihr Körper habe mehrere schwere Verletzungen aufgewiesen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Es könne daher ein Angriff nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Weitere Informationen konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht geben.

Am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr waren die Beamten wegen eines in Neubrandenburg gestohlenen Fahrrads zu einem Mehrfamilienhaus gefahren. Als sie durch ein Fenster schauten, bemerkten sie die tote Frau.

Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Den Angaben nach soll der Mann die 63-Jährige offenbar gekannt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht zudem Zeugen, die am Nachmittag oder frühen Abend im Bereich der Wohnhäuser in der Straße Sandberg in Neustrelitz etwas beobachtet oder Verdächtiges gehört haben.