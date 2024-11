Polizei findet zwei tote Babys in Sachsen-Anhalt! Mutter in Haft

Bei einem Einsatz der Polizei auf der Collegienstraße in Wittenberg sind am Montag zwei Tote Babys gefunden worden.

Von Eric Mittmann

Wittenberg - Bei einem Einsatz der Polizei in der Collegienstraße in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) sind am Montag zwei tote Babys gefunden worden. Inzwischen sitzt die 29-jährige Mutter der beiden in Haft.

In der Collegienstraße in Wittenberg machte die Polizei am Montag einen tragischen Fund: in einer Wohnung stießen Beamte auf zwei tote Säuglinge. (Archivbild) © IMAGO / Depositphotos Wie TAG24 erfuhr, hatte sich der Einsatz am Montagabend ereignet. Am Dienstag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft dann weitere Informationen zu der Tragödie heraus. Demnach hatten Beamte gegen 18.30 Uhr die Wohnung der Mutter (29) in der Collegienstraße aufgesucht, nachdem sie einen Hinweis einer Zeugin bekommen hatten. In der Wohnung stießen die Polizisten auf die Leichen der Zwillingsmädchen. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll die 29-Jährige die beiden dort kurz zuvor zur Welt gebracht und anschließend den Rettungsdienst alarmiert haben. Dieser habe sie mit starken Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Mord Tote Frau im Bett entdeckt: Polizei geht von Gewalttat aus und hat neue Erkenntnisse! Dort angekommen dann eine besorgniserregende Überraschung: "Im Krankenhaus wurde eine vorherige, bereits weit fortgeschritten gewesene Schwangerschaft festgestellt", hieß es vonseiten der Polizei und Staatsanwaltschaft.

Oma soll Leichen entdeckt haben