Leiche in Wohnung gefunden: Frau (†81) wurde vermutlich getötet!

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Schock-Fund im Landkreis Mansfeld-Südharz! Am Samstagmittag wurde die Leiche einer 81 Jahre alte Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Von Lena Schubert

Hettstedt - Schock-Fund im Landkreis Mansfeld-Südharz!

In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolfoto)
In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolfoto)  © Axel Heimken/dpa

Am Samstagmittag wurde gegen 13 Uhr die Leiche einer 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gefunden.

Ihre Angehörigen hatten sie entdeckt und dann die Polizei gerufen.

Wie die Polizeiinspektion (PI) Halle mitteilte, waren Beamten vor Ort und sicherten Spuren.

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Polizeimeldungen Radler fährt auf Fußweg: Als Seniorin ihn darauf hinweist, schlägt der Mann zu

Inzwischen wurde die Obduktion der Seniorin durchgeführt und dabei eine "nicht natürliche Todesursache" entdeckt, so die PI am Sonntag. Die Frau wurde somit vermutlich umgebracht.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt dauern weiter an.

Da die Ermittlungen erst ganz am Anfang stehen und nicht behindert werden sollen, teilte die Polizeiinspektion keine weiteren Details zum Leichenfund mit.

Originalmeldung von 8.21 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.47 Uhr.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa

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