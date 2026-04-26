Leiche in Wohnung gefunden: Frau (†81) wurde vermutlich getötet!

In Hettstedt wurde eine Leiche gefunden. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Am Samstagmittag wurde gegen 13 Uhr die Leiche einer 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) gefunden.

Ihre Angehörigen hatten sie entdeckt und dann die Polizei gerufen.

Wie die Polizeiinspektion (PI) Halle mitteilte, waren Beamten vor Ort und sicherten Spuren.

Inzwischen wurde die Obduktion der Seniorin durchgeführt und dabei eine "nicht natürliche Todesursache" entdeckt, so die PI am Sonntag. Die Frau wurde somit vermutlich umgebracht.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt dauern weiter an.