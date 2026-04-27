Grausiger Fund: Leiche in Kiessee in der Altmark entdeckt

Arendsee - Am Montag wurde eine Leiche im Kiessee in Arendsee ( Altmarkkreis Salzwedel ) entdeckt.

Wie der Mann zu Tode kam, ist bislang unklar. (Symbolbild) © David Interlied/dpa

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Stendal zufolge soll es sich bei der leblosen Person um einen Mann handeln.

Wie die Volksstimme berichtet, soll der Einsatz bereits am frühen Nachmittag begonnen haben. Die Leiche sollte mit einem Boot der Feuerwehr aus dem Kiessee geborgen werden.