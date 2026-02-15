Frau tot in Wohnung in Düsseldorf gefunden - Lebensgefährte vorläufig festgenommen

Düsseldorf - In einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Wersten wurde in der Nacht auf Sonntag die Leiche einer Frau gefunden. Ihr Lebensgefährte (60) wurde vorläufig festgenommen.

Nachdem eine Frau tot in einer Wohnung in Düsseldorf gefunden wurde, wurde ihr Lebensgefährte (60) vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Deutsch-Ukrainer stehe im Verdacht, die Frau gewaltsam umgebracht zu haben. Das berichten die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und die Polizei am Sonntag.

Demnach seien die Einsatzkräfte in der Nacht gegen 3.08 Uhr zur Wohnung des Paares in der Dabringhauser Straße alarmiert worden. Vor Ort hätten sie dann die sterblichen Überreste der Frau entdeckt.

Die Hintergründe dazu sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft und eine neu gegründete Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion der Frau ist noch für Sonntag geplant.