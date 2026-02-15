Leiche in Hofeinfahrt entdeckt: Sturz von Balkon?

Berglen - Ein 58-Jähriger ist am Sonntagnachmittag tot auf dem Boden einer Hofeinfahrt im Rems-Murr-Kreis gefunden worden.

Die Polizei sicherte den Bereich um den Fundort in Berglen ab. © 7aktuell.de

Der Mann sei ersten Erkenntnissen zufolge von einem Balkon in Berglen gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei etwa acht Meter tief gefallen und auf dem Boden aufgekommen.

Den Ermittlern zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Suizid.

Ein Passant habe den Toten entdeckt, hieß es. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden.