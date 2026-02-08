Schockfund an Glienicker Brücke: Fußgänger entdecken Leiche in der Havel

Berlin/Potsdam - Feuerwehrleute aus Berlin und Potsdam haben am Sonntag an der Glienicker Brücke einen Menschen aus dem Wasser geborgen.

Einsatzkräfte aus Berlin und Brandenburg waren vor Ort. © Udo Janke/News5

Man habe nur noch den Tod feststellen können, berichteten Sprecher der Feuerwehren. Weitere Angaben zu der toten Person gab es nicht.

Die Einsatzkräfte seien gegen 10.45 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher.

Unklar ist, wie der Mensch in die Untere Havel gelangte und wann. Dazu ermittelt nun die Polizei in Brandenburg, wie eine Polizeisprecherin in Berlin sagte.