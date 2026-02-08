Schockfund an Glienicker Brücke: Fußgänger entdecken Leiche in der Havel
Von Marion van der Kraats, Anne Lathan und Wilhelm Pischke
Berlin/Potsdam - Feuerwehrleute aus Berlin und Potsdam haben am Sonntag an der Glienicker Brücke einen Menschen aus dem Wasser geborgen.
Man habe nur noch den Tod feststellen können, berichteten Sprecher der Feuerwehren. Weitere Angaben zu der toten Person gab es nicht.
Die Einsatzkräfte seien gegen 10.45 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher.
Unklar ist, wie der Mensch in die Untere Havel gelangte und wann. Dazu ermittelt nun die Polizei in Brandenburg, wie eine Polizeisprecherin in Berlin sagte.
Zu den genauen Todesumständen könne sie aktuell keine Angaben machen, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums in Brandenburg.
