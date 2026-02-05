Leiche in Messi-Wohnung gefunden: Jetzt ist klar, wer das Opfer ist

Monheim - Die in einer Wohnung in Monheim bei Düsseldorf unter Unmengen von Unrat entdeckte Frauenleiche ist identifiziert.

In einer Messi-Wohnung in Monheim bei Düsseldorf hatten Mitarbeiter einer Fachfirma eine skelettierte Leichte entdeckt. © Patrick Schüller

Es handele sich um die langjährige Lebensgefährtin des Wohnungsinhabers, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Frau war erschlagen worden. Rechtsmediziner hatten als Todesursache bei einer Obduktion der Leiche "stumpfe Gewalt gegen Gesichtsschädel und Hals" des Opfers festgestellt.

Die Identität sei nach einem DNA-Abgleich zweifelsfrei geklärt. Bei der Toten handele es sich um eine 1965 geborene Frau, die zuvor nicht als vermisst gemeldet war. Angehörige seien inzwischen informiert worden.

Der genaue Todeszeitpunkt sei bislang unklar und weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund übereinstimmender Zeugenhinweise und der bisherigen Erkenntnisse habe sich aber der Tatverdacht gegen den 52-jährigen Bewohner der Wohnung erhärtet.

Er hatte sich im November erschossen, als die Polizei seine Wohnung durchsuchen wollte.