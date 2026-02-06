Fund von abgetrennten Händen und Frauenleiche: Lebensgefährte in U-Haft

Auf diesem Teilstück der A45 bei Olpe fanden Ermittler im November 2025 zwei abgetrennte Frauenhände. (Archivbild) © Alex Talash/dpa

Gegen den Mann lag bereits seit dem 15. Dezember 2025 ein Haftbefehl vor.

Der in Bonn gemeldete 41-Jährige hatte sich in der Zwischenzeit jedoch nach Äthiopien abgesetzt, wo er sich seit Ende November allerdings auf Veranlassung der lokalen Behörden in Verwahrung befand.

Daraufhin stellte die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Bonn ein Auslieferungsersuchen an die äthiopischen Ermittler - mit Erfolg, wie sich nun zeigte: Am vergangenen Mittwoch reisten Ermittler der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft in das ostafrikanische Land, um den 41-Jährigen nach Deutschland zu bringen und an die deutsche Justiz zu übergeben.

Am Freitag wurde der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einen Haftbefehl gegen den Mann an, der anschließend in U-Haft genommen und in eine JVA überstellt wurde.