23.01.2024 21:08 887 Schrecklicher Fund bei VEB Sachsenpelz: Arbeiter entdecken Leiche

Grausiger Fund im Landkreis Leipzig: Am Dienstagnachmittag wurde in einem Abrissgebäude in Naunhof eine Leiche entdeckt.

Von Juliane Bonkowski

Naunhof - Grausiger Fund im Landkreis Leipzig: Am Dienstagnachmittag wurde in einem Abrissgebäude in Naunhof eine Leiche entdeckt. Die Polizei rückte am Dienstag in Naunhof an, eine Leiche war zuvor dort gefunden worden. © Medienportal Grimma Nach ersten Informationen sei die leblose Person in einem ehemaligen Produktionsgebäude des VEB Sachsenpelz in der Alten Beuchaer Straße entdeckt worden. Eine Polizeisprecherin konnte den Fund gegen 15 Uhr zwar bestätigen, weitere Informationen zur Identität des Opfers oder näheren Umständen gibt es bisher jedoch nicht.

Wie TAG24 jedoch vom Ort des Geschehens erfuhr, soll die Leiche während Abrissarbeiten in dem Gebäude gefunden sein. Polizeimeldungen Eskalation beim Handball: Aue-Fans schlagen Dynamo-Anhänger Zähne aus Die Polizei habe das Gelände abgesperrt und Spuren gesichert. Auch die Kripo und ein Rechtsmediziner seien vor Ort gewesen – es wurde ein Todesermittlungsverfahren in die Wege geleitet, hieß es. Die Beamten untersuchten den Fundort und sicherten Spuren. © Medienportal Grimma Erst Anfang Januar war das alte Betriebsgelände in die Schlagzeilen geraten: In eben jenem leerstehenden Produktionsgebäude war ein Brand ausgebrochen, den knapp 70 Feuerwehrleute bekämpften. Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Medienportal Grimma