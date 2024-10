Grausige Entdeckung in Wohnung: Polizei findet Leichenteile in Tiefkühltruhe

Verl (NRW) - Nach einem Streit zwischen zwei Männern (33, 40) an einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei wenig später eine schreckliche Entdeckung in der Wohnung des 40-jährigen Beteiligten gemacht: Die Beamten stießen dort auf Leichenteile in einer Tiefkühltruhe.

Wie die Bielefelder Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung schilderten, hatte ein Zeuge die Beamten am späten Samstagabend gegen 23.08 Uhr alarmiert, nachdem er auf die streitenden Männer im Bereich des Bahnhofs in Verl aufmerksam geworden war.

Demnach hatte der Zeuge im Verlauf der Auseinandersetzung mitbekommen, dass es bei dem Streit um ein mutmaßliches Tötungsdelikt ging.

Die Polizei rückte daraufhin umgehend aus und erschien schon wenig später am Ort des Geschehens, wo sowohl der 40-jährige Pole als auch der 33-jährige Deutsche vorläufig festgenommen wurden.

Die Bielefelder Staatsanwaltschaft ordnete unterdessen die Durchsuchung der Wohnung des 40-Jährigen an der Humboldtstraße an, wo die Ermittler in einer Tiefkühltruhe tatsächlich auf Teile eines Leichnams stießen.