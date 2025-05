Schwierige Leichen-Bergung aus Neckar: Toter ist junger Mann aus Raum Stuttgart

Remseck am Neckar - Einsatzkräfte haben am Mittwoch eine männliche Leiche aus dem Neckar im Kreis Ludwigsburg geborgen.

Vielzählige Einsatzkräfte waren bei der Bergung beteiligt. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Ein Mann habe den Körper gegen 11.40 Uhr von seinem Bürofenster aus im Fluss zwischen zwei Staustufen entdeckt und die Polizei gerufen, wie die Beamten mitteilten.

Laut aktuellem Stand von Freitag soll es sich bei dem Verstorbenen um einen 27-jährigen Mann aus dem Raum Stuttgart handeln.

Feuerwehr und Polizei konnten den Mann an der Staustufe Aldingen in Remseck am Neckar aus dem Wasser ziehen. Die Bergung gestaltete sich allerdings als schwierig.

Die Leiche sei sehr schwer gewesen, man habe sie nicht einfach an Bord ziehen können, sagte ein Polizeisprecher. Der Schiffsverkehr auf dem Neckar habe kurzzeitig eingeschränkt werden müssen.