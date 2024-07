Skelettierte Leiche liegt monatelang in Feld: Polizei steht trotz Obduktion vor Rätsel

Ronshausen/Hersfeld-Rotenburg - Eine Obduktion sollte Klarheit schaffen, doch ein Ende Juni in einem Feld in Osthessen gefundener Leichnam sorgt bei den Ermittlern noch immer für Kopfzerbrechen.

Der Leichnam des jüngeren Mannes im Erwachsenenalter könnte bereits sechs Monate lang am Fundort gelegen haben. (Symbolfoto) © 123RF/animaflorapicsstock

Bereits am Abend des 25. Juni war der teils skelettierte Leichnam in einem Feld bei Ronshausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) von Spaziergängern entdeckt worden, wie ein Sprecher des osthessischen Polizeipräsidiums am heutigen Donnerstag mitteilte.

Aufgrund des Zustands des Leichnams konnten jedoch ohne eine in der Folge angeordnete Obduktion keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden.

Am vergangenen Dienstag lagen die Ergebnisse der Autopsie schließlich vor. Demnach konnte kein Fremdverschulden als Grund für den Tod der Person festgestellt werden. Des Weiteren ergab sich, dass es sich bei dem Verstorbenen wohl um einen jüngeren Mann im Erwachsenenalter gehandelt haben muss.

Bekleidet war dieser zum Zeitpunkt seines Auffindens mit einem wattierten Blouson der Marke "Straight Up" sowie einer Synthetik-Jacke der Marke "Miam". Schließlich ergab die Obduktion, dass der Leichnam wohl bereits mindestens drei, wenn nicht sogar bis zu sechs Monaten am Fundort gelegen hatte.