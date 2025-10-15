Spaziergänger findet Leichenteile im Wald bei Passau

Fürstenzell - Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, machte ein Mann im Landkreis Passau einen grausamen Fund . Anschließend alarmierte er die Polizei .

Die Polizei untersuchte die Leichenteile. (Symbolfoto) © ---/dpa

Menschliche Überreste und Kleidungsstücke hat ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Fürstenzell gefunden.

Die Beamten sperrten das Gebiet am Dienstag um den Fundort nahe der Staatsstraße, die Fürstenzell und Passau verbindet, ab. Das Waldstück soll nun nochmals unter anderem mit Polizeihunden abgesucht werden, wie die Beamten mitteilte.

Die Identität der gefundenen Person war zunächst unklar.