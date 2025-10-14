Wasserleiche in Badesee gefunden! Ist es ein vermisster Schwimmer?

Hamburg - Haben sie ihn gefunden? Ende August ist ein Mann in einem Hamburger Badesee untergegangen und galt als vermisst. Nun wurde eine Leiche gefunden.

Einsatzkräfte haben im See "Hinterm Horn" eine Leiche gefunden. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren am Dienstagmorgen Taucher aus Hamburg, aus Bayern und der Feuerwehr am See "Hinterm Horn" im Einsatz.

Dabei fanden sie eine männliche Leiche, deren Identität noch final bestätigt werden muss.

Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich dabei um einen vermissten Schwimmer handelt, der am 31. August beim Baden mit Freunden an einer Abbruchkante im Wasser verschwunden war. Laut Sprecherin wurde der Leichnam genau in diesem Bereich gefunden.

Der Verstorbene wurde in die Rechtsmedizin gebracht.