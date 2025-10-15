Leblose Person in Auto entdeckt, jede Hilfe kommt zu spät

In Fürstenzell fanden Passanten am Dienstag gegen 16.40 Uhr eine leblose Frau in einem Auto. Helfen konnten sie der Frau allerdings nicht mehr.

Von Marco Schimpfhauser

Fürstenzell - Im niederbayerischen Landkreis Passau fanden Passanten am Dienstag eine leblose Frau in einem parkenden Auto.

Eine 60 Jahre alte Frau wurde leblos in einem Auto entdeckt. Zeugen konnten sie nicht mehr reanimieren. (Symbolfoto)
Eine 60 Jahre alte Frau wurde leblos in einem Auto entdeckt. Zeugen konnten sie nicht mehr reanimieren. (Symbolfoto)  © 123RF/Heiko Kueverling

Die Zeugen hatten noch versucht, der Frau zu helfen, und alarmierten zeitgleich die Rettungskräfte.

"Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über eine leblose Person in einem parkenden Fahrzeug informiert", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Anwesende Ersthelfer begannen umgehend mit der Reanimation, die 60-Jährige verstarb jedoch noch vor Ort", hieß es.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Nach derzeitigem Stand würden keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung vorliegen, heißt es weiter. Weitere Details wolle man noch nicht veröffentlichen.

