Leblose Person in Auto entdeckt, jede Hilfe kommt zu spät

Fürstenzell - Im niederbayerischen Landkreis Passau fanden Passanten am Dienstag eine leblose Frau in einem parkenden Auto.

Eine 60 Jahre alte Frau wurde leblos in einem Auto entdeckt. Zeugen konnten sie nicht mehr reanimieren. (Symbolfoto) © 123RF/Heiko Kueverling

Die Zeugen hatten noch versucht, der Frau zu helfen, und alarmierten zeitgleich die Rettungskräfte.

"Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über eine leblose Person in einem parkenden Fahrzeug informiert", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Anwesende Ersthelfer begannen umgehend mit der Reanimation, die 60-Jährige verstarb jedoch noch vor Ort", hieß es.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Diese dauern derzeit noch an.