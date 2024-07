22.07.2024 12:41 Spaziergänger macht grausigen Fund: Tote Frau in Waldstück entdeckt!

In einem Waldstück bei Straßberg (Zollernalbkreis) wurde am Sonntag eine weibliche Leiche gefunden. Was war die Todesursache?

Von Johanna Baumann

Straßberg - In einem Waldstück bei Straßberg (Zollernalbkreis) wurde am Sonntag eine weibliche Leiche gefunden. Ein Wald-Spaziergänger verständigte die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/andrei310 Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, fand ein Fußgänger die leblose Frau (†30) gegen 9.25 Uhr westlich der Sonnenhalde. Die Identität der 30-Jährigen konnte mittlerweile herausgefunden werden. Die Todesursache ist jedoch noch unklar. Die Kriminalpolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion am Montagnachmittag soll neue Erkenntnisse hervorbringen. Die Tote soll in einem weißen Ford unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben könnten, sollen sich unter der Telefonnummer 07433/2640 melden.

