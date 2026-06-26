Toter Mann aus Schunter geborgen: Polizei prüft Identität
Lehre/Flechtorf - In der Schunter nahe Flechtorf (Landkreis Helmstedt) ist am Donnerstagnachmittag ein toter Mann entdeckt und geborgen worden.
Laut einer Sprecherin der Polizei Wolfsburg wurde der bislang unbekannte Tote gegen 15.42 Uhr im Bereich der Beienroder Straße aus dem Fluss gezogen.
Nach dem Fund leiteten die Ermittler sofort umfangreiche Maßnahmen ein. Dabei ergaben sich bereits erste Hinweise, um wen es sich bei dem Verstorbenen handeln könnte.
Abschließend geklärt ist die Identität des Mannes nach Polizeiangaben jedoch noch nicht.
Auch die genauen Umstände seines Todes sind derzeit weiterhin unklar.
Ob ein Unfall, ein medizinischer Notfall oder andere Ursachen infrage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei prüft nun die weiteren Hintergründe des Falls.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa