Toter Mann aus Schunter geborgen: Polizei prüft Identität

Lehre/Flechtorf - In der Schunter nahe Flechtorf ( Landkreis Helmstedt ) ist am Donnerstagnachmittag ein toter Mann entdeckt und geborgen worden.

Derzeit wird die Identität der Leiche sowie die Todesumstände geprüft. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Laut einer Sprecherin der Polizei Wolfsburg wurde der bislang unbekannte Tote gegen 15.42 Uhr im Bereich der Beienroder Straße aus dem Fluss gezogen.

Nach dem Fund leiteten die Ermittler sofort umfangreiche Maßnahmen ein. Dabei ergaben sich bereits erste Hinweise, um wen es sich bei dem Verstorbenen handeln könnte.

Abschließend geklärt ist die Identität des Mannes nach Polizeiangaben jedoch noch nicht.

Auch die genauen Umstände seines Todes sind derzeit weiterhin unklar.