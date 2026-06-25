Leiche bei Erdbeerfeldern aufgefunden: Wer hat den Mann (†23) in der Todesnacht gesehen?

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Noch immer sind die Todesumstände eines bei Grünstadt gefundenen Mannes (†23) unklar. Jetzt hat die Polizei ein Foto des Toten veröffentlicht.

Von Marc Thomé

Grünstadt - Noch immer ist bei dem an einem Erdbeerfeld nahe Grünstadt (Rheinland-Pfalz) entdeckten Toten (†23) unklar, was genau passiert ist. Die Polizei sucht Zeugen und hat zu diesem Zweck auch ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Nach wie vor sind die genauen Umstände des Todes des 23-jährigen Mannes unklar und die Polizei sucht weiterhin Zeugen.
Nach wie vor sind die genauen Umstände des Todes des 23-jährigen Mannes unklar und die Polizei sucht weiterhin Zeugen.  © Bild-Montage: Lini Mirgeler/dpa, Polizei Rheinland-Pfalz

Arbeiter hatten die Leiche am frühen Morgen des 19. Mai bei den Feldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz entdeckt.

Eine am 28. Mai im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion gab Aufschlüsse zur Todesursache.

So soll der Mann an inneren Verletzungen gestorben sein, die wohl durch einen Verkehrsunfall verursacht worden waren.

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Der Verstorbene wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,75 Meter groß
  • schlanke Statur
  • hell- und dunkelbraun karierte Jacke
  • grauer Kapuzenpullover
  • olivgrüne Jogginghose

Er war ohne Schuhe aufgefunden worden. Zudem soll der Mann laut den Ermittlungen mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Bei dem veröffentlichten Foto handelt es sich laut Polizei um ein älteres Bild des Mannes, welches digital angepasst wurde.

Hinweise zu dem 23-Jährigen am Abend des 18. Mai sowie in der Nacht zum 19. Mai nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail entgegen.

Titelfoto: Bild-Montage: Lini Mirgeler/dpa, Polizei Rheinland-Pfalz

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