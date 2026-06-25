Leiche bei Erdbeerfeldern aufgefunden: Wer hat den Mann (†23) in der Todesnacht gesehen?

Nach wie vor sind die genauen Umstände des Todes des 23-jährigen Mannes unklar und die Polizei sucht weiterhin Zeugen. © Bild-Montage: Lini Mirgeler/dpa, Polizei Rheinland-Pfalz

Arbeiter hatten die Leiche am frühen Morgen des 19. Mai bei den Feldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz entdeckt.

Eine am 28. Mai im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion gab Aufschlüsse zur Todesursache.

So soll der Mann an inneren Verletzungen gestorben sein, die wohl durch einen Verkehrsunfall verursacht worden waren.

Der Verstorbene wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

schlanke Statur

hell- und dunkelbraun karierte Jacke

grauer Kapuzenpullover

olivgrüne Jogginghose

Er war ohne Schuhe aufgefunden worden. Zudem soll der Mann laut den Ermittlungen mit einem hellen Mountainbike unterwegs gewesen sein.