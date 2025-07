28.07.2025 16:12 9.914 36-Jähriger mit Messerstich getötet: Tatverdächtiger in Haft

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann blutend in den Straßen von Zwickau gefunden. In dem Zusammenhang wurde bereits ein Mann festgenommen.

Von Sarah Fuchs

Titelfoto: privat