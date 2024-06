Toter Mann in Gleisbett entdeckt: Wer kann ihn identifizieren?

Am Mittwoch veröffentlichte das Landeskriminalamt Fotos der Leiche, die am 26. November vergangenen Jahres am Streckennetz im Bereich des U-Bahnhofs Britz-Süd aufgetaucht war.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?

Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter Tel. (030) 4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.