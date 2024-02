Toter Mann in Göttingen gefunden: Ist er der Salzgitter-Täter?

Göttingen/Salzgitter - In Göttingen ( Niedersachsen ) wurde ein Toter Mann entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass er der Tatverdächtige im Falle einer getöteten 23-Jährigen aus Salzgitter ist.

Die Polizei vermutet, dass der tote Mann in Göttingen auch der Tatverdächtige im Falle einer getöteten 23-Jährigen in Salzgitter ist. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Am vergangenen Sonntag wurde in Salzgitter eine tote Frau in ihrer Wohnung entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte ein Mord nicht ausgeschlossen werden.

Seitdem wurde akribisch nach einem Tatverdächtigen gesucht.

Mit dem heutigen Mittwoch vermeldete die Polizei den Fund eines toten 27 Jahre alten Mannes in Göttingen. Dieser sei bereits am Dienstag entdeckt worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um den gesuchten Tatverdächtigen handelt, teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit.

Opfer und Täter sollen sich gekannt haben. Am Sonntag ist die 23-Jährige bei einer Auseinandersetzung erstochen worden.

Zur Identität des Mannes konnte die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern noch an.