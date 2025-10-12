614
Traurige Entdeckung in München: Passant findet Leiche von vermisstem 88-Jährigen
Von Carsten Hoefer
München - Tagelang sucht die Polizei nach einem vermissten Mann, jedoch vergeblich. Am Samstagmittag entdeckte ein Passant in Oberschleißheim die Leiche des 88-Jährigen.
Der Mann machte die traurige Zufallsentdeckung in einem unwegsamen Grünstreifen neben einer Bahnlinie, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.
Der 88-Jährige war seit dem 4. Oktober vermisst worden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei den Mann trotz großangelegter Suche mit Einsatzhundertschaft, Reitern, Hundestaffel und Hubschrauber nicht finden können.
Der Tote lag in unwegsamem Gelände, das nur selten von Fußgängern betreten wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 88-Jährige stürzte.
Titelfoto: Bernd März/B&S/dpa (Symbolfoto)