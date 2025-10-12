Traurige Entdeckung in München: Passant findet Leiche von vermisstem 88-Jährigen

München - Tagelang sucht die Polizei nach einem vermissten Mann, jedoch vergeblich. Am Samstagmittag entdeckte ein Passant in Oberschleißheim die Leiche des 88-Jährigen.

Die Polizei konnte den Mann trotz Suchaktion nicht finden. (Symbolfoto) © Bernd März/B&S/dpa

Der Mann machte die traurige Zufallsentdeckung in einem unwegsamen Grünstreifen neben einer Bahnlinie, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.



Der 88-Jährige war seit dem 4. Oktober vermisst worden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei den Mann trotz großangelegter Suche mit Einsatzhundertschaft, Reitern, Hundestaffel und Hubschrauber nicht finden können.