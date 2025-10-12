 614

Traurige Entdeckung in München: Passant findet Leiche von vermisstem 88-Jährigen

Seit Tagen wird ein 88-Jähriger in München vermisst. Ein Passant fand nun die Leiche des Mannes neben einer Bahnlinie.

Von Carsten Hoefer

München - Tagelang sucht die Polizei nach einem vermissten Mann, jedoch vergeblich. Am Samstagmittag entdeckte ein Passant in Oberschleißheim die Leiche des 88-Jährigen.

Die Polizei konnte den Mann trotz Suchaktion nicht finden. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den Mann trotz Suchaktion nicht finden. (Symbolfoto)  © Bernd März/B&S/dpa

Der Mann machte die traurige Zufallsentdeckung in einem unwegsamen Grünstreifen neben einer Bahnlinie, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.

Der 88-Jährige war seit dem 4. Oktober vermisst worden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei den Mann trotz großangelegter Suche mit Einsatzhundertschaft, Reitern, Hundestaffel und Hubschrauber nicht finden können.

Der Tote lag in unwegsamem Gelände, das nur selten von Fußgängern betreten wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 88-Jährige stürzte.

Titelfoto: Bernd März/B&S/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Leichenfunde: