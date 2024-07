Traurige Gewissheit nach Leichenfund in Bach in Landshut

Landshut - Es herrscht traurige Gewissheit: Bei der Leiche , die am gestrigen Montagmittag aus dem Hammerbach geborgen wurde, handelt es sich um einen zuvor als vermisst gemeldeten 83 Jahre alten Mann aus Landshut.

Die Kriminalpolizei ermittelt in Landshut. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, waren die eigenen Einsatzkräfte und die der Feuerwehr am Vortag gegen 12.40 Uhr an den Bach im Bereich der Landshuter Hammerstraße gerufen worden.

Ein Passant hatte zuvor einen augenscheinlich toten Mensch entdeckt und sofort den Notruf gewählt.

Die regungslose Person konnte geborgen werden, umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings ohne Erfolg. Letztendlich konnte durch einen Notarzt nur noch der Tod feststellen.

Die laufenden Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Landshuter Kriminalpolizei übernommen.