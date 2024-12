Traurige Gewissheit: Vermisste ist tot! Verdächtiger festgenommen

Coburg - Mit massivem Aufwand hat die Polizei in Bayern in den vergangenen Tagen nach einer Vermissten aus Coburg gesucht. Nun herrscht traurige Gewissheit: Ermittler fanden die Leiche der Frau. Ein Verdächtiger wurde geschnappt!

Einsatzkräfte der Polizei suchten nach der Vermissten. © Daniel Vogl/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag gemeinsam mitteilten, ist die vermisste 40-Jährige tot gefunden worden. Sie soll demnach Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein.

Zuletzt war die Frau am 30. November am THW-Stützpunkt in der Industriestraße gesehen worden.

Die Beamten nahmen einen 37-Jährigen aus Coburg wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes fest.

Gegen den Mann hätten sich im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und auch Absuchen Hinweise auf eine mögliche Gewalttat ergeben.

Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Der Arbeitgeber der Frau, die Wissenschaftlerin war und sich als Katastrophenhelferin beim THW einsetzte, hatte am Dienstag eine Vermisstenanzeige gestellt, da die 40-Jährige als äußerst zuverlässig galt, allerdings nicht zu ihrer Arbeit erschienen war.