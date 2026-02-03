Traurige Gewissheit: Vermisste Frau aus Ruhpolding tot aufgefunden

Ruhpolding - Der Leichnam einer 75-Jährigen aus dem oberbayerischen Ruhpolding (Kreis Traunstein) wurde am Dienstagmorgen aufgefunden.

In Ruhpolding wurde die Leiche einer älteren Frau gefunden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, hatten Angehörige die Seniorin am frühen Dienstagmorgen als vermisst gemeldet.

"Die Polizeiinspektion Traunstein leitete daraufhin umgehend Fahndungs- und Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften ein", so die Behörde weiter.

Gegen 9.40 Uhr fanden die Ermittler die Frau leblos auf. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wo die Leiche gefunden worden war, teilte die Polizei nicht mit.