Traurige Gewissheit: Vermisste Frau aus Ruhpolding tot aufgefunden
Ruhpolding - Der Leichnam einer 75-Jährigen aus dem oberbayerischen Ruhpolding (Kreis Traunstein) wurde am Dienstagmorgen aufgefunden.
Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, hatten Angehörige die Seniorin am frühen Dienstagmorgen als vermisst gemeldet.
"Die Polizeiinspektion Traunstein leitete daraufhin umgehend Fahndungs- und Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften ein", so die Behörde weiter.
Gegen 9.40 Uhr fanden die Ermittler die Frau leblos auf. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wo die Leiche gefunden worden war, teilte die Polizei nicht mit.
Die Kripo Traunstein übernahm noch vor Ort, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur genauen Todesursache. Ersten Ermittlungen zufolge bestehen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa