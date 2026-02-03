Leiche in Messi-Wohnung entdeckt: Jetzt steht die Todesursache fest

Monheim - Die in einer Wohnung in Monheim bei Düsseldorf unter einem Berg von Unrat entdeckte tote Frau ist erschlagen worden.

Als Verdächtiger für die Tat gilt der 52-jährige ehemalige Bewohner der Wohnung in Monheim bei Düsseldorf. © Patrick Schüller

Rechtsmediziner stellten als Todesursache bei einer Obduktion der Leiche "stumpfe Gewalt gegen Gesichtsschädel und Hals" des Opfers fest, wie Staatsanwalt Martin Stücker auf dpa-Anfrage schilderte.

Als Verdächtiger für die Tat gilt der 52-jährige ehemalige Bewohner der Wohnung. Er hatte sich im November erschossen, als die Polizei seine Wohnung durchsuchen wollte. Damals sei es um einen Verstoß gegen das Waffengesetz gegangen, sagte Stücker.

Als die daraufhin versiegelte Wohnung nun entrümpelt werden sollte, waren die Mitarbeiter einer Fachfirma auf einen Plastiksack und darin auf eine bereits zum Teil skelettierte Leiche gestoßen.

Das Opfer ist weiterhin nicht identifiziert. Die Ermittler haben zwar eine Vermutung, um wen es sich handeln dürfte, wollen sich dazu aber erst äußern, wenn die Identifizierung zweifelsfrei erfolgt ist.