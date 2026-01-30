Leichenfund an See in Dormagen: Belohnung für Hinweise zu Tod von 14-Jährigen

Trotz großangelegter Suchaktionen konnte die Polizei bislang noch keine Hinweise zu einem Tatverdächtigen ausmachen. © Vincent Kempf

Inzwischen wurde sogar eine Belohnung ausgelobt: Jeweils 5000 Euro versprechen die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Stadt Dormagen demjenigen, der sachdienliche Hinweise zur Ermittlung und Verurteilung eines Tatverdächtigen liefern kann.

Das hat das zuständige Polizeirevier Rhein-Kreis Neuss am Freitag mitgeteilt.

Demnach nehme die Mordkommission "Waldsee" Hinweise unter den Rufnummern 02131/3000 sowie 0211/8700, per E-Mail an [email protected] oder persönlich an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Leiche des 14-jährigen Jungen aus Eritrea, der in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen gelebt haben soll und laut Staatsanwaltschaft als "völlig unbescholten" galt, wurde am frühen Mittwochabend gegen 17 Uhr von Spaziergängern im Bereich eines Waldsees an der Salm-Reifferscheidt-Allee entdeckt.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Eine Obduktion sollte Todesursache und Todeszeitpunkt klären. Diese sei inzwischen laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zwar abgeschlossen, das vorläufige Ergebnis wollte die Staatsanwaltschaft am Freitag demnach aber noch nicht mitteilen.