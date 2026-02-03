Liam (†19) starb beim Versuch, einen Streit zu schlichten: Jetzt müssen sich zwei Männer verantworten

Ilkeston (Großbritannien) - Es sollte bloß eine gut gemeinte Geste sein, doch diese endete mit dem Tod eines jungen Erwachsenen. Liam Derrett (†19) wollte eine Schlägerei schlichten, als er das Opfer zweier Männer wurde.

Vergangenen Juni bemerkte der 19-Jährige eine Auseinandersetzung auf einem Markplatz in Ilkeston (Großbritannien). Ohne Zögern schritt er ein und versuchte, den Streit zu beenden.

Der Verstorbene traf an diesem Tag auf Kai Donachie (23) und Joshua Harris (24). Noch bevor Liam etwas ausrichten konnte, wurde er von den Unruhestiftern attackiert und brutal verletzt.

Wie Daily Mirror berichtete, schlug zunächst Donachie zweimal auf den 19-Jährigen ein, dann Harris. Der zweite Treffer traf Liam so hart, dass dieser mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

In Folge des Aufpralls wurde er bewusstlos. Zwei Tage nach dem Vorfall verstarb der junge Mann im Krankenhaus letztendlich an Hirnblutungen.

Rund sechs Monate nach dem Zwischenfall wurde den Verantwortlichen nun der Prozess gemacht.