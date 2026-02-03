Liam (†19) starb beim Versuch, einen Streit zu schlichten: Jetzt müssen sich zwei Männer verantworten
Ilkeston (Großbritannien) - Es sollte bloß eine gut gemeinte Geste sein, doch diese endete mit dem Tod eines jungen Erwachsenen. Liam Derrett (†19) wollte eine Schlägerei schlichten, als er das Opfer zweier Männer wurde.
Vergangenen Juni bemerkte der 19-Jährige eine Auseinandersetzung auf einem Markplatz in Ilkeston (Großbritannien). Ohne Zögern schritt er ein und versuchte, den Streit zu beenden.
Der Verstorbene traf an diesem Tag auf Kai Donachie (23) und Joshua Harris (24). Noch bevor Liam etwas ausrichten konnte, wurde er von den Unruhestiftern attackiert und brutal verletzt.
Wie Daily Mirror berichtete, schlug zunächst Donachie zweimal auf den 19-Jährigen ein, dann Harris. Der zweite Treffer traf Liam so hart, dass dieser mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.
In Folge des Aufpralls wurde er bewusstlos. Zwei Tage nach dem Vorfall verstarb der junge Mann im Krankenhaus letztendlich an Hirnblutungen.
Rund sechs Monate nach dem Zwischenfall wurde den Verantwortlichen nun der Prozess gemacht.
Donachie und Harris schlugen beide auf Liam ein: Doch nur einer von ihnen muss ins Gefängnis
"Er war an diesem Abend völlig unschuldig", sagte der zuständige Richter Shaun Smith KC. Während des Prozesses kamen auch Liams Eltern zu Wort. Sie stellten ihren verstorbenen Sohn als den Menschen dar, der er war -"frech, lebhaft und lustig".
Der 19-Jährige sei eine Person gewesen, die vor allem an das Gute in einem Menschen geglaubt habe - doch nun ist er tot.
"Ein Zeuge beschrieb den Schlag von Joshua Harris als einen von hinten ausgeführten, wirklich harten Schlag", erläuterte der Richter gegenüber DerbyshireLive.
Zum Zeitpunkt des Unglücks waren die Männer betrunken - Liam jedoch nicht. "'Hört auf zu streiten, Jungs, beruhigt euch, es lohnt sich nicht.' Dann habe er einen Knall oder ein Krachen gehört und Liam am Boden liegen sehen", berichteten ein Zeuge vor Gericht.
Harris wurde wegen Totschlags verurteilt und erhielt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Sein Mittäter Donachie muss nicht hinter Gitter. Da der 23-Jährige bereits längere Zeit in Untersuchungshaft saß, gilt seine viermonatige Haftstrafe als abgesessen.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Derbyshire Constabulary/Fotomontage/123RF/mikkiorso