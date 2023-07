Mann (28) benimmt sich im Flughafen auffällig: Blick in sein Gepäck zeigt, warum

Zöllner haben im Flughafen Düsseldorf 23 Kilo Wasserpfeifentabak und 2000 Kippen sichergestellt. © Hauptzollamt Düsseldorf

Der 28-Jährige aus Ochtrup (Münsterland) war bereits vor einer Woche (am 24. Juli) mit dem Flieger aus dem Libanon in Düsseldorf gelandet und den Zöllnern direkt aufgefallen, wie ein Sprecher des Hauptzollamts am heutigen Montag mitteilte.

Der Reisende habe nicht den direkten Weg durch den Zollausgang gewählt, sondern im Terminal offenbar nach einem nicht kontrollierten Exit gesucht.

Sofort nahmen die Zöllner die Verfolgung auf und ließen den Mann in den öffentlichen Bereich gelangen, bevor sie ihn anhielten und zurückorderten.

Der Verdächtige behauptete, einen anderen Ausgang gewählt zu haben, um direkt zu einer Autovermietung zu gelangen - offenbar eine Ausrede.