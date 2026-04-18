Mehr Drogen und Handys in Sachsen-Anhalts Gefängnissen entdeckt
Von Dörthe Hein
Magdeburg - In den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr Drogen mit einem Gesamtgewicht von fast 1,1 Kilogramm sichergestellt worden.
Insgesamt habe es 106 Fälle gegeben, teilte das Justizministerium in Magdeburg auf Anfrage mit. Das war eine deutliche Steigerung im Vergleich mit den Vorjahren: 2024 wurden in 71 Fällen zusammen 330 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt, 2023 waren es 245 Gramm in 54 Fällen.
"Hauptsächlich sind unverändert Cannabis sowie synthetische Cannabinoide sichergestellt worden", teilte das Ministerium mit.
Hinzu kämen auf Papier aufgebrachte berauschende Stoffe, sogenannte neue psychoaktive Substanzen. Deren Sicherstellungen stellten den Justizvollzug vor besondere Herausforderungen.
Im Jahr 2024 hatte das Land einen speziellen Ionenscanner angeschafft, der die sogenannten psychoaktiven Substanzen nachweisen kann.
"Der Einsatz hat sich bewährt: Bei einer Vielzahl von aufgefundenen Asservaten konnten Spuren synthetischer Cannabinoiden festgestellt werden", sagte ein Ministeriumssprecher.
Fast doppelt so viele Handys gefunden wie im Vorjahr
Zugleich ist die Zahl sichergestellter Mobiltelefone in den Gefängnissen deutlich gestiegen. Nach 36 im Jahr 2024 waren es nun 66.
"Mobilfunkgeräte werden weiterhin unter anderem bei Haftraumkontrollen, Kontrollen von Nebengelassen, Überwürfen, Paketkontrollen, Kontrollen von Lieferfahrzeugen, bei der Rückkehr von Gefangenen nach Vollzugs-öffnenden Maßnahmen aufgefunden oder auch bei Besuchskontrollen sichergestellt", teilte das Ministerium mit.
Das Klima ist durchaus rau in den Gefängnissen. Im vergangenen Jahr wurden laut Justizministerium 14 Angriffe von Gefangenen auf Bedienstete registriert - und 84 Angriffe von Gefangenen auf Mitgefangene.
2024 waren es noch 11 Angriffe auf Bedienstete, die Zahl der Angriffe auf Mitgefangene lag mit 110 deutlich über der des vergangenen Jahres.
Zum Jahresende 2025 waren in den Gefängnissen des Landes 1415 Menschen untergebracht. Die Zahl der Bediensteten bezifferte das Ministerium auf 1044, davon 62 Anwärterinnen und Anwärter.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa