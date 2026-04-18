Mehr Drogen und Handys in Sachsen-Anhalts Gefängnissen entdeckt

Magdeburg - In den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr Drogen mit einem Gesamtgewicht von fast 1,1 Kilogramm sichergestellt worden.

Bei den Zellenkontrollen werden immer wieder vermehrt Cannabis sowie synthetische Cannabinoide sichergestellt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Insgesamt habe es 106 Fälle gegeben, teilte das Justizministerium in Magdeburg auf Anfrage mit. Das war eine deutliche Steigerung im Vergleich mit den Vorjahren: 2024 wurden in 71 Fällen zusammen 330 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt, 2023 waren es 245 Gramm in 54 Fällen.

"Hauptsächlich sind unverändert Cannabis sowie synthetische Cannabinoide sichergestellt worden", teilte das Ministerium mit.

Hinzu kämen auf Papier aufgebrachte berauschende Stoffe, sogenannte neue psychoaktive Substanzen. Deren Sicherstellungen stellten den Justizvollzug vor besondere Herausforderungen.

Im Jahr 2024 hatte das Land einen speziellen Ionenscanner angeschafft, der die sogenannten psychoaktiven Substanzen nachweisen kann.

"Der Einsatz hat sich bewährt: Bei einer Vielzahl von aufgefundenen Asservaten konnten Spuren synthetischer Cannabinoiden festgestellt werden", sagte ein Ministeriumssprecher.