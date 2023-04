"27 Stunden Albtraum": 13-Jährige beim Zeitungsaustragen entführt und mehrfach vergewaltigt

Ein 32-jähriger Mann soll das 13-jährige Mädchen entführt, mehr als einen Tag festgehalten und vergewaltigt haben. © Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Am Samstag hatte sich die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad auf den Weg gemacht, um im dänischen Kirkerup Zeitungen auszutragen. Kurz darauf fehlte von dem Kind jede Spur.

Lediglich sein Rad, seine Tasche sowie sein Handy wurden anschließend von der Polizei am Straßenrand gefunden, wie TV2 Nyheder und DR berichteten.



Sofort war klar: Hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu. Eine groß angelegte Suche wurde gestartet, Hunderte Hinweise gingen innerhalb kürzester Zeit bei den Beamten ein.

Nach etwa 27 Stunden dann endlich die Erlösung: Filippa konnte gefunden werden - in einem Haus etwa 30 Minuten mit dem Auto vom Ort ihres Verschwindens entfernt.

Das Mädchen lebte, hatte in den vergangenen Stunden jedoch Schreckliches durchmachen müssen. So war sie von einem 32-Jährigen festgehalten worden, der sie in der Zeit ihrer Gefangenschaft mehrfach vergewaltigt haben soll.

Ob sie ihren Entführer kannte oder ob er für sie ein Fremder war, ist zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Ermittlungen. Mittlerweile sitzt der Mann in U-Haft, soll Teile seiner Tat bereits gestanden haben.

Leider kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise noch ein Mittäter auf freiem Fuß ist.