Achtjährige springt mit Teddy aus 2. Stock, fleht dann Fremde um Hilfe an: Meine Eltern wollen mich nicht mehr

Arnoldsburg (West Virginia) - Was haben sie der Kleinen bloß angetan? Im US-Staat West Virginia ist ein Mädchen (8) in der Gemeinde Arnoldsburg mit einem Teddybären aus dem zweiten Stock seines Elternhauses gesprungen. Barfuß irrte die Kleine danach umher, flehte Mitarbeiter eines Restaurants um Essen an, berichten aktuell die New York Post und WOWK.