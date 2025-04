Missbrauch im Livestream: Mann in U-Haft, fünf Kinder in Obhut

Von Tatjana Bojic

Karlsruhe/Konstanz - Pädophile sitzen nicht nur vor dem Computer und schauen sich schweren sexuellen Missbrauch von Kleinkindern an. Manche geben live auch Befehle durch, was genau sie sehen möchten. Einen solchen Mann (52) hat die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe nun angeklagt.