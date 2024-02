Bischof soll Kinder vergewaltigt haben - Festnahme!

Die australische Polizei hat den Bischof jetzt festgenommen. (Symbolbild) © AFP/William West

Der emeritierte Bischof Christopher Alan Saunders (74) wurde am Mittwochabend (Ortszeit) im Bundesstaat Western Australia festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach werden ihm in 14 Fällen sexuelle Nötigung und in zwei Fällen Vergewaltigung vorgeworfen.

Der 74-Jährige wurde zudem beschuldigt in drei Fällen "unsittlichen Umgang mit Kindern" zwischen 16 und 18 Jahren gehabt zu haben. Saunders soll am Donnerstag vor Gericht erscheinen.

Der Vorsitzende der australischen Bischofskonferenz, Timothy Costelloe, sprach von "zutiefst beunruhigenden" Vorwürfen.

Gerichtsakten zufolge ereigneten sich die mutmaßlichen Vergehen zwischen 2008 und 2014. Saunders stand mehr als 20 Jahre lang der Diözese von Broome vor, einer Küstenregion im Nordwesten des Landes.

Er trat 2020 zurück, als erste Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs öffentlich wurden.