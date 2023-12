Entsetzte Tochter hört auf Anruf-Beantworter, wie ihre Mutter (68) vergewaltigt wird

Paris (Frankreich) - In Frankreich hat eine junge Frau eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter abgehört. Mit Entsetzen stellte sie fest, dass ihre Mutter um Hilfe rief, als ein Angreifer die behinderte 68-Jährige vergewaltigte.

In Frankreich wurde eine 68-jährige Frau offenbar von einem obdachlosen Mann (28) vergewaltigt. (Symbolbild) © 123rf.com/natalielb

Zu dem schrecklichen Überfall kam es am 16. Dezember in Paris. Der mutmaßliche Vergewaltiger soll der schutzbedürftigen Frau vormittags zu ihrem Haus in der Nähe der U-Bahn-Station "Blanche" im 18. Arrondissement gefolgt sein, berichteten französische Medien, darunter Le Parisien.

Der Mutter gelang es, ihre Tochter anzurufen, die jedoch nicht ans Telefon ging. In der hinterlassenen Voicemail sei zu hören gewesen, wie sie ihren Peiniger anflehte, sie nicht zu vergewaltigen, worauf er die widerliche Antwort gab: "Spreizen Sie Ihre Schenkel."

Nachdem die Tochter die beunruhigende Nachricht abgehört hatte, alarmierte sie sofort einen Nachbarn ihrer Mutter, der zur Wohnung des Opfers eilte. Der Angreifer flüchtete daraufhin.

Er wurde jedoch wenig später, gegen 12.30 Uhr, in der Nähe des Tatortes von der Polizei gefasst und wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs festgenommen. Es handele sich dabei um einen 28-jährigen Obdachlosen. Der Mann wurde am Montag angeklagt und bleibt in Untersuchungshaft.

Rettungskräfte brachten die ältere Frau, die allein lebt, nach dem abscheulichen Angriff zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie sei aufgrund einer Erkrankung in ihrer Beweglichkeit und anderen körperlichen Fähigkeiten eingeschränkt.