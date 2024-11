Erst nach Stunden hörte man ihre Hilferufe: 19-Jährige an Bahnhof vergewaltigt

Halbergmoos - Stundenlang wurde eine 19-Jährige an einem Bahnhof in Oberbayern von einem Mann vergewaltigt. Die Polizei konnte einen 25-Jährigen festnehmen, der als dringend tatverdächtig gilt.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt in dem Fall. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei stieg die junge Frau aus Freising in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach 2 Uhr am S-Bahnhof in Hallbergmoos aus einer Bahn.

Ein Mann folgte demnach der 19-Jährigen und griff sie noch in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof plötzlich an. Der Angreifer drohte seinem Opfer, zog es in ein Gebüsch und vergewaltigte es über Stunden.

Erst gegen 5.30 Uhr hörten Passanten die verzweifelten Hilferufe der 19-Jährigen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht, doch die Zeugen verfolgten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Die junge Frau wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den deutschen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.