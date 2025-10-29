Ex-Kita-Leiter in U-Haft: Er soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben

Gießen - Schwerwiegende Vorwürfe! Ein 35-jähriger Mann aus Hessen steht im Verdacht, über Jahre hinweg mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Derzeit sitzt er in U-Haft.

Laut einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen laufen die Ermittlungen in besagtem Fall bereits seit Ende Mai 2025.

Der Fall kam ins Rollen, nachdem sich ein mittlerweile volljähriges Opfer an die Behörden gewandt und Strafanzeige erstattet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zwischen 2016 und 2025 in Hessen und Nordrhein-Westfalen insgesamt fünf Kinder im Alter von damals fünf bis zwölf Jahren mehrfach im privaten Umfeld sexuell missbraucht haben - vor allem in seinen Wohnungen.

Der Beschuldigte, ein deutscher Staatsangehöriger, war in der Vergangenheit unter anderem als Leiter einer Kindertagesstätte und als Erzieher tätig. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die Übergriffe während seiner beruflichen Tätigkeit in den Einrichtungen stattfanden.