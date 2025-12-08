Passauer Missbrauchsstudie wird veröffentlicht
Von Ute Wessels
Passau - Die Aufarbeitung tausender Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche kommt einen Schritt weiter: Die Universität Passau veröffentlicht am Montag die Ergebnisse einer Aufarbeitungsstudie.
Sie trägt den Titel "Sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt. Übergriffe auf Minderjährige durch katholische Geistliche im Bistum Passau 1945 bis 2022".
Auch im Bistum Passau gebe es zahlreiche Menschen, "die etwas vereint, das nach dem Selbstverständnis und den Grundwerten der katholischen Kirche niemals hätte geschehen dürfen: Sie wurden als Kinder oder Jugendliche von Priestern sexuell missbraucht oder körperlich misshandelt. Viele von ihnen leiden ihr Leben lang unter diesen Erfahrungen und deren Folgen", sagte Professor Marc von Knorring.
Ziel der Studie sei, diese Menschen in ihrem Kampf um Anerkennung und angemessene Würdigung zu unterstützen. Zudem solle die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert werden.
Ende November hatten die Forscher die Studie bereits der Unabhängigen Aufarbeitungskommission und dem Unabhängigen Betroffenenbeirat des Bistums sowie Bischof Stefan Oster übergeben – nun soll auch die Öffentlichkeit informiert werden.
Hintergrund ist die im Jahr 2018 veröffentlichte sogenannte MHG-Studie der katholischen Kirche in Deutschland. Diese listete tausende Missbrauchsfälle, Täter und Opfer auf.
In der Folge begannen die Bistümer mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung, darüber hinaus gab und gibt es für Betroffene Anerkennungsleistungen.
