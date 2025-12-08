Passauer Missbrauchsstudie wird veröffentlicht

Passau - Die Aufarbeitung tausender Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche kommt einen Schritt weiter: Die Universität Passau veröffentlicht am Montag die Ergebnisse einer Aufarbeitungsstudie .

Die Universität Passau veröffentlich am Montag eine Aufarbeitung tausender Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. (Symbolbild) © 123RF/tinnakornlek

Sie trägt den Titel "Sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt. Übergriffe auf Minderjährige durch katholische Geistliche im Bistum Passau 1945 bis 2022".

Auch im Bis­tum Pas­sau gebe es zahl­rei­che Men­schen, "die etwas ver­eint, das nach dem Selbst­ver­ständ­nis und den Grund­wer­ten der katho­li­schen Kir­che nie­mals hät­te gesche­hen dür­fen: Sie wur­den als Kin­der oder Jugend­li­che von Pries­tern sexu­ell miss­braucht oder kör­per­lich miss­han­delt. Vie­le von ihnen lei­den ihr Leben lang unter die­sen Erfah­run­gen und deren Fol­gen", sagte Pro­fes­sor Marc von Knor­ring.

Ziel der Studie sei, die­se Men­schen in ihrem Kampf um Aner­ken­nung und ange­mes­se­ne Wür­di­gung zu unter­stüt­zen. Zudem solle die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert werden.

Ende November hatten die Forscher die Studie bereits der Unabhängigen Aufarbeitungskommission und dem Unabhängigen Betroffenenbeirat des Bistums sowie Bischof Stefan Oster übergeben – nun soll auch die Öffentlichkeit informiert werden.

Hintergrund ist die im Jahr 2018 veröffentlichte sogenannte MHG-Studie der katholischen Kirche in Deutschland. Diese listete tausende Missbrauchsfälle, Täter und Opfer auf.