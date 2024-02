Frau nach Faschingsumzug vergewaltigt? Polizei fahndet nach Männer-Gruppe

Schwabach - Eine Frau ist nach dem Faschingsumzug in Schwabach am Faschingsdienstag mutmaßlich vergewaltigt worden. Die Kriminalpolizei fahndet nach einer Gruppe junger Männer.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, befand sich die Frau laut eigener Aussage gegen 18.10 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Faschingsumzug in der Schwabacher Innenstadt. Demnach traf sie in der Penzendorfer Straße auf eine Gruppe von sechs bis sieben Männern.

Einer von ihnen soll die Frau gepackt und auf eine nahegelegene Parkfläche am Henseltweg gezogen haben.

Hier soll sich einer aus der Gruppe an der Frau vergangen haben, während zwei Männer sie am Boden festhielten. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Am Tag darauf erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei.

Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Neben einer umfangreichen Spurensicherung fand unter anderem bereits eine Absuche am Tatort - bei der auch Spürhunde zum Einsatz kamen - sowie Anwohnerbefragungen statt. Hinweise zu den Tätern konnten zunächst jedoch nicht gewonnen werden.