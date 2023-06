Fünfjährige mit blauen Flecken im Kindergarten: Zwei Personen festgenommen

Kwidzyn (Polen) - Ein 29-jähriger Mann und seine Partnerin (30) werden für die Misshandlung eines kleinen Mädchens in der Stadt Kwidzyn in Polen verantwortlich gemacht. Weil Betreuer im Kindergarten blaue Flecken am Körper des Kindes entdeckten, benachrichtigten sie die zuständigen Behörden. In der Folge wurden furchtbare Details bekannt.