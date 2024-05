10.05.2024 13:27 Grundschüler auf offener Straße missbraucht? Polizei sucht Zeugen

In Lohne (Landkreis Vechta) wurden am Donnerstag möglicherweise zwei Jungen in der Mühlhausener Straße sexuell missbraucht.

Lohne - In Lohne (Landkreis Vechta) wurden am Donnerstag möglicherweise zwei Jungen in der Mühlhausener Straße sexuell missbraucht. Eine Anwohnerin kümmerte sich nach der mutmaßlichen Tat um die Kinder. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa Gegen 15.30 Uhr hätten sich die beiden Grundschüler an einem öffentlichen Bücherschrank aufgehalten, als ein unbekannter Mann sich den beiden Jungen näherte und ansprach, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es anschließend zum sexuellen Missbrauch. Eine Anwohnerin sei Dank ihres bellenden Hundes auf die Situation aufmerksam geworden, heißt es weiter. Als der Mann sie bemerkte, flüchtete er mit einem Fahrrad, vermutlich mit einem dunklen E-Bike. Sexueller Missbrauch Frau sagt ihrem Mann, dass sein Bruder sie vergewaltigt habe: Was er dann tut, verstört sie Die Zeugin kümmerte sich laut Polizei umgehend um die beiden Kinder. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 20 und 40 Jahre alt

kurze, lockige, dunkelblonde bis braune Haare

etwas kleiner als 1,80 Meter

Stoppelbart

Brillenträger (schwarzes Gestell)

normale Statur

heller Hauttyp

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt unter anderem die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 18600 entgegen.



Titelfoto: Annette Riedl/dpa