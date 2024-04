Gruppenvergewaltigung im Park? Polizei steht vor Rätsel

Rostock - Die Polizei in Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) ermittelt wegen eines möglichen Sexualdelikts.

Einsatzkräfte der Polizei untersuchen die Rostocker Wallanlagen auf Hinweise. © Stefan Tretropp

Demnach habe es bereits am Samstag eine entsprechende Anzeige gegeben. Eine Jugendliche habe angegeben, am Donnerstagabend mit zwei weiteren Teenagerinnen in den Rostocker Wallanlagen unterwegs gewesen zu sein.

Gegen 18.30 Uhr trafen die Mädchen auf mehrere unbekannte Jugendliche. Dabei soll es durch einen oder mehrere Tatverdächtige zu sexuellen Handlungen gegenüber den mutmaßlichen Opfern gekommen sein.

Die Geschädigten hätten sich dann selbstständig aus der Situation befreien können.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 19 und 25 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet waren sie unter anderem mit einem weißen, schwarzen und blauen Pullover, so die Polizei.