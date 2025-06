Harvey Weinstein erneut wegen Sexverbrechen schuldig gesprochen

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall schuldig gesprochen worden.

New York (USA) - Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (73) ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall schuldig gesprochen worden.

Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (73) vor Gericht. © Steven Hirsch/POOL New York Post/AP/dpa Ein Geschworenengericht in New York sprach Weinstein am Mittwoch des sexuellen Übergriffs auf eine Produktionsassistentin schuldig, in einem weiteren Fall sprachen die Geschworenen den einstigen Produzenten frei. Zu einem Anklagepunkt wegen Vergewaltigung konnten sich die Geschworenen zunächst nicht einigen; die Beratungen dazu sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Dem einst mächtigen Filmproduzenten Weinstein wurden in dem Prozess von drei Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Weinstein bestreitet die Vorwürfe und nennt alle sexuellen Kontakte einvernehmlich. In einem ersten Verfahren war Weinstein 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das oberste New Yorker Gericht hob das Urteil im vergangenen Jahr jedoch wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuverhandlung an.

Hollywood-Produzent Weinstein sitzt bereits im Knast