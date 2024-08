Justiz-Hammer: Missbrauchsopfer fordert 800.000 Euro von Kölner Erzbistum

Eine Frau hat das Kölner Erzbistum wegen sexuellen Missbrauchs auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 800.000 Euro verklagt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Nach einem Bericht der "Kölnischen Rundschau" fordert die Klägerin 800.000 Euro, weil sie vor mehr als 30 Jahren als Kind von einem Messdiener-Gruppenleiter sexuell missbraucht worden war.

Die Klägerin habe bereits eine kirchliche Anerkennungsleistung erhalten. Der junge Mann sei 1998 wegen mehrerer solcher Delikte zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Im vergangenen Jahr hatte das Kölner Landgericht einem Mann 300.000 Schadenersatz zugesprochen, der als Jugendlicher von einem inzwischen gestorbenen Priester missbraucht worden war.

In einem weiteren Fall, in dem das Opfer 830.000 Euro fordert, wird in Kürze das Urteil erwartet.